Audio – La réaction de Imam Kanté aprés la sortie de Thione Seck « je ne m’excuse de rien du tout »

L’affaire Wally Seck a connu un nouveau rebondissement. Après la médiation mené par les imams et Houlémas du Sénégal ayant abouti au retrait de la plainte de Wally Seck, l’imam Kanté joint au téléphone nous a révélé que il n’était pas au courant courant de ce point de presse tenu chez Thion Seck et les Imams qui jouent le rôle de médiateur ne partage pas le même avis qu’eux .

Selon Imam Kanté, « je maintient toujours mes propos et met en garde mes frères Imams ». Il a également réitéré ses propos.

GALSEN221TV