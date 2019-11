En Prmier League, ce dimanche, Liverpool a corrigé Manchester City de belle manière (3-1). Avec un but de Sadio Mané. Si Klopp vote pour le but du Sénégalais, Laye Diaw par contre opte pour celui de Fabinho.

Laye fâché

Avant que Sadio ne marque, Laye était fâché contre lui, à cause de ses pertes de balle. Trois pertes de balle successives, précise-t-il. C’est sans doute un trop plein de confiance qui expose le joueur dans des ratages, a-t-il défendu l’international sénégalais

Importance d’un but

Mais marquer un but dans un match efface presque certaines maladresses. D’ailleurs, poursuit le chroniqueur sportif, il était à l’origine du premier but. Klopp aime Sadio Mané, mais le but de Fabinho est le meilleur parmi les trois.

Un match mondial

Dans cette prestation, Sadio Mané avait une vitrine, car le match était presque mondial. Et, il a fait une bonne prestation. Ceci, à quelques semaines de la distinction du Ballon d’Or. Sadio fait de bonnes choses, il s’affirme davantage.

Sadio Mané meilleur que Ronaldo, mais Messi…

Pour le moment, « j’ai comme l’impression que Sadio Mané est meilleur que Christiano Ronaldo pour la présente saison 2019. Mais passer devant Messi, qui reste favori, pour le moment, parait difficile bien qu’il mérite le Ballon d’Or », a-t-il conclu sur la rfm.