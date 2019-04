Le bon voisinage entre musulmans et Chrétiens au Sénégal constitue une équation pour le monde entier. Chaque jour, on entend des tiraillements entre ces deux religions dans d’autres coins du monde. Le Sénégal quant à lui est épargné de cette situation et constitue une référence dans le monde. Ce que vient de nous raconter Oustaz Taib Socé, confirme bien l’union sacrée des deux religions au Sénégal. Ecoutez !

GALSEN221TV