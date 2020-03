L’affaire dite de Dieynaba Baldé et Mamadou Diop de l’Iseg est partie pour des lendemains qui vont réveiller beaucoup de lièvres. Des surprises et révélations vont lui donner des aspects plus que polémiques.

Un extrait dûment signé….

Joint au Téléphonée par senego, Me Ciré Clédor Ly, qui n’a pas voulu aller en profondeur dans cette affaire, a néanmoins fait savoir que la jeune fille Dieynaba Baldé a bel et bien remis à la police des papiers de son extrait de naissance dûment signés par un Officier d’état civil.

… Et le tribunal tranchera

Ainsi, qu’elle soit mineure ou majeure, le tribunal en déterminera ce qui est vrai ou faux dans la déclaration de cette fille qui a traîné en justice le Sieur Mamadou Diop pour des affaires de mœurs qui n’en finissent pas défrayer la chronique.

