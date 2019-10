Invité à Rfm matin ce vendredi,Me El hadji Diouf a déclaré qu’Ousmane Sonko n’a donné aucun document au Doyen des juges. Selon lui, le leader de Pastef ne respecte pas l’assemblée nationale à cause de son refus de se présenter devant la commission d’enquête parlementaire. Et pour démonter l’argument de Sonko qui précise que la commission d’enquête parlementaire n’a plus sa raison d’être du moment qu’il a été convoqué par le doyen des juges, le chefd e fil du PTB a balayé d’un revers de main cette thèse. A son avis, la commission d’enquête parlementaire ne serait plus de mise mais il s’agit de plénière dont le rapport est sur la table du président de l’assemblée nationale. Très en verve, Me El hadji Diouf a au final traité Ousmane Sonko de “Seytané” et de monstre qui se joue des sénégalais.