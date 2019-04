La vidéo de Abba No Stress et Racky, l’actrice de la série “Maîtresse” d’un homme marié” a fait le buzz cette semaine. Ce vendredi 19 avril 2019, Ndoye Bane et Mamadou Mouhamed Ndiaye ont taclé leur collègue sur cette vidéo jugée “hot”.

GALSEN221TV