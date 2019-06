Audio: Porté disparu, 5 millions promis à celui qui trouvera Serigne Mourtada

Les parents de Serigne Mourtada Mbacké (3ans) sont vraiment inquiets. Depuis le 22 février à Touba, ils n’ont aucune nouvelle du petit garçon. Depuis lors, ses parents sont désemparés et ne savent plus à quel saint se vouer. Par ailleurs, Serigne Mourtada Mbacké est fils Sokhna Touty Mbacké bint Serigne Bara Mbacké ibn Serigne Modou Bousso Dieng et de Serigne Cheikhouna Mbacké ibn Serigne Mourtada ibn Serigne Modou Bousso Dieng.

Sur ce, ils ont lancé un appel pour toute personne qui aurait aperçu le petit Serigne Mourtada Mbacké de les contacter par les numéros affichés ci après.

Un appel est aussi lancé aux autorités pour diligenter les recherches en vue de retrouver le petit garçon disparu dans la ville sainte de Touba.

GALSEN221TV