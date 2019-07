Audio – Sadio Mané : “Cette Coupe, inchallah, on va l’amener au Sénégal”

Après la qualification du Sénégal pour la finale de la 32 ème coupe d’Afrique des Nations, l’attaquant des Lions a accordé une interview à nos confrères de la BBC. Une interview au cours de laquelle le sociétaire de Liverpool Fc est revenu sur ses objectifs et sur le ballon d’or.

L’objectif

Le Sénégal en finale de la Can, Sadio Mané dit ceci: “Honnêtement, je pense que ça était clair et je suis quelqu’un d’objectif et je pense qu’avec l’équipe qu’on a et le staff qu’on a. J’avais dit, dès le début que cette année on est favori et ce n’est pas une question de prétention. Et je pense que je suis assez modeste, mais il faut à un moment donné ne pas se cacher la face et de dire les choses telles qu’elles sont.”

L’adversaire

En finale de la Can, Sadio Mané et ses coéquipiers vont croiser le fer avec l’Algérie. Une équipe qui les a déjà battus en match de poule, mais l’attaquant ne s’en fait pas même s’il avoue que c’est une bonne équipe. “Une belle équipe algérienne, mais je pense que tout le monde avait vu notre match. On est conscient qu’ils nous ont battus et c’était une motivation, car on voulait bien gagner ce match. Et cela est plus une motivation qu’une revanche et on a les moyens pour les battre. On fera tout et inchalla on va les battre.

Les attentes

Pour le titre derrière le quel le Sénégal court depuis toujours, il déclare: “on est tous conscients de cela et je pense que c’est le rêve de tout un chacun ici. Maintenant, on est en finale et il n’y a plus de calcules. On va essayer de se donner à fond pour rendre ce peuple. Cette coupe inchalla on va l’amener au Sénégal.”

La suspension de Koulibaly

Le Sénégal va jouer cette finale sans un des pilier de son équipe. Il s’agit de Kalidou Koulibaly qui ne va pas participer à cette grande messe du football continental pour cumul de cartons. “On aimerait bien avoir Koulibaly, un joueur très importent pour nous sur ou en dehors du terrain, parce que c’est un leader. Maintenant, la Fédération a saisi la Caf, espérons qu’il va jouer. Sinon, on va essayer faire sans lui et essayer de jouer pour Koulibaly et gagner cette coupe pour lui”.

Finir meilleur butteur

Co-meilleur butteur du championnat anglais, Sadio Mané qui occupait la tête des meilleurs butteurs de cette Can a été dépassé par le nigérien Igalo. “L’objectif personnel pour moi, c’est la coupe, mais si l’occasion se présente, je vais la saisir et pourquoi pas marquer deux buts pour mon pays et surtout gagner la coupe et finir meilleur butteur”, précisera-t-il.

Le cri du cœur

Sadio Mané s’est aussi prononcé sur le ballon d’or et le fait que la Can et les africains ne sont si considérés que cela. “C’est un cri de cœur que nous devons tous faire parce que je pense que ce n’est pas normal de ne pas considérer la Can comme les autres tournois. Et c’est quelque chose qui est vraiment dommage et il faut que cela cesse”, se désole-t-il.