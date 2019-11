Par le biais d’un audio devenu viral sur le web, Sokhna Aida Diallo a avoué qu’elle espionnait son mari dans un sens, pourrait-on dire, positif. Car, elle enregistrait tous les appels du Cheikh depuis le 12 mars dernier. Et ce, pour mieux comprendre ses messages à elle adressés et qui lui valait parfois de vouloir hurler à cause des bienfaits que lui rendait le Guide des Thiantacounes .Mais dans ce même audio, a surgi l’histoire troublante du « abaya » port vestimentaire mixte qu’homme et femme peuvent porter. Cet « abaya » noir et blanc, Sokhna Aida l’avait porté et elle explique que dès qu’elle est entrée dans la « maison », elle a trouvé une atmosphère délétère et tout le monde pleurait à la fois.