Un couple sénégalais se donne en spectable sur whatsapp. Dans cette vidéo, la femme très en colère soutient qu’elle n’a pas peur des menaces de son ex. Une dispute qui a attiré sur les réseaux sociaux et publiéé sur whatsapp. On entend des insultes assez sévères. La vidéo date de plus de 6 mois mais fait toujours le buzz sur Youtube.

Avec Sunubuzz