Contrairement à son ex Bouba Ndour qui raconte souvent des paroles peu flatteuses sur ses mariages suivis d’un divorce, Viviane Chidid garde toujours le meilleur concernant celui qui est le papa de ses deux enfants.

Interrogée par Dj Boubs, la reine du Djolof Band et désormais épouse de Tapha (Da Brains) a tenu un beau témoignage sur Bouba Ndour et est très reconnaissante de tout ce que ce dernier lui a apporté dans sa carrière musicale. Viviane Chidid n’écarte pas aussi une probable collaboration avec son ancien mari et ex-producteur; reste à savoir si cela sera du goût de son mari et manager Tapha Dieng.