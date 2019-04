GALSEN221 – Wally Ballago Seck est un amoureux de la mode et, ces derniers temps, il a un penchant prononcé pour tout ce qui est en or. Il compte par ailleurs une multitude de chaîne en or dont il dévoile nombre incroyable ci-dessous, tout en parlant de sa fameuse montre en or à 20 millions de nos francs.

