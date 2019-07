AUDITION À LA DIC : Voici ce que ALIOU SALL a dit aux enquêteurs

Même si, face à la presse, il ne s’est pas prononcé sur les points de son audition, ce mercredi, à la brigade des affaires générales de la division des investigations criminelles, nous en savons un peu plus sur ce qu’Aliou Sall a dit aux éléments enquêteurs. L’ex Directeur général de la Caisse de Dépôts et Consignations a été interrogé sur les contrats pétroliers, ses relations avec Frank Timis et ses activités d’Agritrans.

« J’ai cessé toute activité avec Timis depuis 2016. Les fonctions d’administrateur que j’ai occupées au sein de Pétro-Timis ne pouvaient pas me permettre de faire des choses louches. Les seules sommes d’argent encaissées au cours de mon mandat sont constituées de mon salaire », aurait déclaré Aliou Sall, selon l’Observateur.