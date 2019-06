Augmentation du prix de la farine : Quand les cours du blé en rajoutent au pétrin des boulangers sénégalais

L’heure est grave, et c’est peu de le dire. Une nouvelle fois, c’est le monde entier qui risque de se retrouver dans une situation pour le moins délicate. En effet, cette semaine, il a été annoncé un bondissement aux Etats-Unis des cours du maïs de plus de 90Dollars/T. Une situation provoquée par les fortes précipitations sur les zones de production américaines dites “Corn Belt” ou “ceinture de maïs”, poussant les agriculteurs à mettre en avant deux scénarios : prendre le risque de planter et de voir les rendements s’effondrer ou basculer vers d’autres céréales comme le blé.

Ainsi, il est naturel de constater que le cours du blé a suivi le mouvement généralisé de hausse. Si cela a déjà impacté le marché international et traversé l’atlantique, la farine se dirige donc vers une hausse considérable alors que le Sénégal pourrait avoir son mot à dire en rendant attractif la culture du maïs pour la consommation locale et sous-régionale. Une occasion qui relèverait utilement du Plan Sénégal Émergent 2 qui veut redonner à notre agriculture une position dominante dans le développement.

A l’heure actuelle, les vents sont donc favorables à l’instauration d’une politique agricole commune à l’UEMOA.

Du côté du blé, il y a de forte chance que la situation s’invite dans les échanges en cours entre l’Etats, les meuniers et les Boulangers sur le prix de la farine. Toutefois, il est nécessaire de souligner qu’elle relance plus sérieusement la nécessité de développer les productions locales de maïs et continentales de blés. D’autant plus que, depuis la dernière grève, le ministère du commerce a pris le taureau par les cornes en installant trois (3) comités restreints qui ont pour but de travailler sur: la structure du prix du pain, la structure du prix de la farine ainsi que la réglementation à mettre à jour.

S’il est plus que nécessaire de s’attendre prochainement à une hausse du prix de la farine au Sénégal qui est actuellement à un niveau anormalement bas au regard des cours du blé, cela représente indéniablement une manière d’ouvrir le débat sur la production et distribution de pain dans notre pays.

