Aujourd’hui, 7 juin 1963 : Serigne Fallou Mbacké inaugure la grande mosquée de Touba

Considérée comme l’une des plus grandes mosquées d’Afrique, la grande mosquée de Touba est un édifice majestueux et d’une magnificence inouïe. Entamée par le fondateur de la confrérie mouride, Serigne Touba, la construction ne s’achèvera que sous l’ère Serigne Fallou. Après s’être donné corps et âme pour la réalisation du vœu de son père, le Khalife Serigne Fallou va inaugurer l’édifice le 7 juin 1963.

L’implication de Serigne Fallou Mbacké dans la construction de la mosquée de Touba est antérieure à son titre de Khalife. Déjà en 1926, alors que son père fait flèche de tout bois pour ériger la grande mosquée, Cheikh Fallou découvre la carrière de Ndock dont il envoya un échantillon à Serigne Touba pour l’usage dans les travaux. Le Grand Cheikh agrée les matériaux et lui exprime tout l’intérêt qu’il accorde à l’édification de cette maison de Dieu, mission qu’il lui confie en même temps que son frère Serigne Mouhammadou Moustapha. Après le rappel à Dieu de son père en 1927, le khalife Serigne Mouhammadou Moustapha Mbacké lui demande continuer à œuvrer pour réaliser cette mosquée. A partir de ce moment en 1928, la grande mosquée de Touba prend forme et devient la principale préoccupation de la communauté mouride.

Cependant, c’est à partir de 1945 que Serigne Fallou en tant que khalife général de la confrérie mouride va accélérer le processus de construction. Sachant à quel point cet édifice importe pour son vénéré père, le khalife ne ménage aucun effort pour son achèvement dès l’aube de l’indépendance du Sénégal. Le 7 juin 1963, Cheikh Fallou inaugure la Grande mosquée avec ces 5 majestueux minarets et y dirige la première prière avec la présence du président Léopold Sédar Senghor.

La mosquée de Touba est dotée d’une architecture phénoménale. A 10 kilomètres de la ville sainte, ces minarets s’aperçoivent facilement de par leur hauteur. Tels que construits par Serigne Fallou, les 4 minarets font 66 mètres de hauteur et l’autre dénommé Lamp Fall, en hommage à Cheikh Ibrahima Fall, fait 86,80 mètres. Malgré cette joliesse, la grande mosquée de Touba est en chantier en permanence. Elle occupe une place prépondérante dans le cœur des différents khalifes et dans la foi des disciples mourides. C’est pourquoi en 2013, le khalife Serigne Sidy Moukhtar Mbacké a ajouté 2 minarets aux 5 déjà existants de cette merveille qui fait la fierté de toute la communauté musulmane.

