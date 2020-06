Descendu en Ligue 2 avec Amiens, Aurélien Chedjou pourrait bien quitter la France. Pour toujours évoluer dans l’élite, le défenseur priviligierait la Belgique.

D’après Foot Mercato, c’est le KV Ostende qui a coché le nom de l’ancien Lillois. Racheté récemment par des ibvestisseurs américains, le club de Jupiler pro League aimerait bien s’attacher les services de Chedjou.

Agé de 34 ans, l’ancien de Galatasaray indiquait récemment encore avoir 3 ans au haut niveau. En attendant une offre d’Ostende, il ne digère par la rélégation d’Amiens.

« La décision a été prise très rapidement. On ne comprend pas pourquoi. Aujourd’hui, je me sens impuissant. On m’a retiré dix matches me permettant de prouver que j’avais le droit de jouer encore en Ligue 1. On n’était pas condamnés ! Pourquoi les autres pays européens trouvent une solution pour reprendre et pas nous« , s’interroge t-il.

Africa Top Sports

L’article Aurélien Chedjou : le Camerounais vers la Belgique ? est apparu en premier sur Snap221.info.