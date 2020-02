Des avertissements de temps violent pour la pluie, les vents et les inondations ont été émis pour les zones côtières de l’État de l’Est.

Le Bureau australien de météorologie (BOM) a mis en garde contre des “conditions dangereuses” samedi et dimanche.

Il y a déjà eu des inondations à Sydney et dans d’autres zones le long de la côte.

PUBLICITÉ

Vendredi a été la journée la plus humide enregistrée depuis plus d’un an à Sydney, où les routes ont été fermées et les transports publics retardés.

D’autres villes de la Nouvelle-Galles du Sud ont également fait face à des inondations, notamment Byron Bay et Coffs Harbour, où 280 mm et 250 mm de pluie sont tombés respectivement.

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

Des avertissements météorologiques sont également en vigueur dans le Queensland, où des orages violents devraient “produire de fortes pluies pouvant entraîner des crues soudaines”.

Pendant ce temps, en Australie-Occidentale, les résidents s’accroupissent alors qu’un cyclone tropical s’approche de la côte nord de l’État. Le cyclone devrait frapper les zones côtières samedi, déclenchant de fortes rafales et des pluies torrentielles.