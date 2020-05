La nouvelle est tombée ce vendredi. Le contexte de veille de célébration de la fête de l’Eïd El Fitr, en est, sans doute la justification. En effet, le ministère de l’intérieur renseigne à travers un communiqué que « les autorisations de circuler sont suspendues à partir du vendredi 22 mai à 21 heures au mardi 26 mai à 5 heures, en partance de la région de Dakar, et des déplacements de Thiès et Mbour, et, à destination d’un déplacement hors de ce périmètre ».

Précison: les agents de la Senelec, Sen Eau, Onas, Ofor et les agents de la presse ne sont pas concernés par ces nouvelles mesures de restriction, dans le cadre de la lutte contre la Covid-19 au Sénégal.