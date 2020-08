in Sénégal

Autoroute ‘Ila Touba’ : Mauvaise nouvelle!

En charge de l'exploitation de l'autoroute 'Ila Touba', les Chinois ont décidé de se retirer, note le quotidien Source A dans sa parution du jour. Les raisons de cette décision n'ont pas été dévoilées, mais le journal ajoute que de depuis le 7 août dernier, l'Etat du Sénégal recherche un nouveau concessionnaire. Pour éligible à l'appel d'offre lancé par le gouvernement sénégalais, il faut avoir un chiffre d'affaires d'au moins 40 milliards et avoir une expérience d'au moins 5 ans dans le domaine de l'exploitation, de la gestion ou de l'entretien d'infrastructures routières ou ferroviaires. Les candidats doivent également se prévaloir d'avoir exécuté, au cours des 15 dernières années (2005 à 2019) deux contrats d'exploitation d'autoroute ayant généré, chacun, au moins, 20 milliards.

