Le président Macky Sall prévoit une baisse de 6,8% à 3% de la croissance économique pour l’année 2020, à cause de la pandémie du covid-19. Une annonce qu’il a faite lors de son message à la nation ce lundi 29 juin.

Une forte baisse…

Le chef de l’Etat a abaissé, ce lundi à l’occasion de son discours à la nation, sa prévision de croissance économique pour 2020, invoquant un contexte économique défavorable et les dépenses faites en réponse à la riposte à la covid-19. Ce scénario prévoit une croissance ramenée à 1% en 2020, contre 6,8% initialement prévue. Le ralentissement économique qui touche déjà l’économie mondiale, aggravé par la pandémie du coronavirus, va donc forcément atteindre le Sénégal.

Un plan de relance économique annoncé

Cette prévision importante pour 2020 complique encore plus une équation budgétaire déjà tendue, avec l’ensemble des dépenses réalisées en réponse de la crise sanitaire et la difficulté à trouver suffisamment d’économies pour la résilience. D’ailleurs, le président Macky Sall annonce un plan de relance économique post-covid-19 qui sera mis en place avec l’apport de la Banque mondiale, quoi a décaissé plus 150 milliards de dollars.

Bonjourdakar

L’article Avec la crise de la Covid-19, Macky Sall annonce une baisse de 6,8 à 1% de la croissance économique est apparu en premier sur Snap221.info.