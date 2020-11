« Avec les 20% d’Idrissa Seck et les 58% de Macky Sall » : Le camp présidentiel déjà prêt pour un 3e mandat

Partagez avec vos amis - Tassal xibaar bi



Le ralliement d’Idrissa Seck donne des idées à la mouvance présidentielle. Président du Réseau des enseignants de l’APR a de la suite dans les idées, Ameth Suzanne Camara. En bon mathématicien, il démontre comment la prochaine présidentielle est jouée d’avance. Selon lui, le ralliement du leader du parti Rewmi a changé la donne.

«Idrissa Secfk, c’est notre ami, on l’aime bien et il a des compétences. Il est classé 2e en 2019. Maintenant, avec ses 20% et les 58% du président Macky Sall, on va gagner dès le 1er tour en 2024», explique A.Suzanne Kamara, dans les colonnes de Vox Populi, repris par Walfnet.

Pour le responsable du Réseau des enseignants de l’APR, les relations tendues avec l’ancien Premier ministre sur le dos de qui il a cassé des tonnes de sucre relèvent désormais du passé. Car, indique-t-il, « le Président a besoin de tous les fils du pays ».

« Idrissa Seck, on l’accueille à bras ouverts. Il était de l’autre camp, maintenant il est avec nous. On est obligé de collaborer, d’entretenir de bons rapports. C’est un Sénégalais, le Président a besoin de tous les fils du pays. Ceux qui sont venus travailler aux côtés du Président ont fait un sacrifice », soutient l’Apériste.