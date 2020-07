Pris en otage, Ama Baldé est mal barré. Le protégé de l’ancien lutteur Falaye Baldé, disparu il y’a quelques années, voulait à tout prix croiser le fer avec Modou Lô. Ama Baldé ne tarde pas à le traquer partout. Dans les journaux, les télévisions ou les radios, Ama Baldé se défoulait sur lui lorsque l’occasion se présentait. Et les amateurs friands de beaux combats soutenaient que le duel entre Ama Baldé et Modou Lô ne pouvait point le rejeter dans la mesure où il avait terrassé Tapha Tine, Zoss, Gouye Gui, Malick Niang, Papa Sow lors de son dernier combat.

Le promoteur Luc Nicolaï, qui est un grand ami du Rock, va se jeter sur cette occasion pour démarcher le combat. Ayant l’accord du staff de Modou Lô par l’entremise de son manager Birame Gningue, il va discuter avec le camp d’Ama Baldé qui va accepter la perche tendue par Luc Nicolaï. En aucun cas, il ne voulait rater cette occasion en or d’affronter le détenteur de la couronne royale. Aussitôt dit, aussitôt fait : Luc Nicolaï va mettre sa machine en branle pour verser une avance de 25 millions FCFA au camp d’Ama Baldé. C’était au mois de décembre passé. Mais depuis, beaucoup d’eau a coulé sous les ponts. Luc a été arrêté pour purger sa peine. Le combat royal était dès lors compromis puisqu’il était programmé en fin juillet 2020.

