Entre janvier et mai 2020, une hausse de 2,1 °C des températures au-dessus des normales saisonnières a été enregistré par Météo-France.

Après l’hiver le plus chaud en 2019, c’est un nouveau record de chaleur observé par les climatologues sur le territoire français.

Il y a une semaine, Météo France annonçait qu’il fallait se préparer à sortir les ventilateurs et parasols. Selon ses prévisions, il est fort probable que les trois mois à venir seront au-dessus des normales côté températures, en particulier sur la moitié sud et à l’est de la France.

Un réchauffement du climat dans la lignée du début d’année, le plus chaud jamais observé par Météo-France, même si l’un n’induit pas forcément l’autre. Entre janvier et mai 2020, une hausse de 2,1 °C des températures a été enregistré au-dessus des normales saisonnières, cette moyenne étant de 11,3 °C. Le précédent record sur la même période datait de 2007, avec une température moyenne à 11,15 °C (+2 °C).

La France connait son début d’année le plus chaud jamais observé : +2.1°C/norm sur Jan-Mai 2020, battant les +2.0° de Jan-Mai 2007. Anomalie record de +2.2°C aussi sur le dernier semestre (Dec2019-Mai2020, incluant hiver le +doux et 2e printemps le +chaud), devant +1.7° en 2007. pic.twitter.com/cYn9ERd0kD

— Etienne Kapikian (@EKMeteo) June 2, 2020

Ensoleillement record

« Plusieurs ingrédients sont à l’origine de cette hausse. Il y a celui du changement climatique, car l’on voit bien aujourd’hui que les records se succèdent, on a l’impression d’en battre un chaque année, ils sont de plus en plus rapprochés », relève Christine Berne, du service climatologie de Météo-France à Toulouse.

L’hiver 2019 avait ainsi été l’hiver le chaud jamais enregistré en France depuis le début des mesures en 1900. « En début d’année, nous avons aussi eu une situation météorologique particulière, avec un anticyclone des Açores renforcé depuis janvier et décalé vers nous, même sur les îles britanniques et le nord de la France. C’est pour cela que nous avons aussi un ensoleillement record », poursuit la spécialiste.

Début de sécheresse

Des températures exceptionnelles que l’on retrouve aussi en Europe centrale, notamment en Sibérie où les anomalies sont de l’ordre de +4° à + 8 °C.

Map shows year-to-date station temperatures in standardized anomalies (standard deviations from 1981-2010). Many stations did not have enough climo data for inclusion. Anchorage, AK, has the 2nd most anomalous negative temp departure globally. #akwx @AlaskaWx pic.twitter.com/B6bGEA8oTq — Brian Brettschneider (@Climatologist49) June 4, 2020

Avec pour conséquence un début de sécheresse très préoccupante aussi tôt dans l’année dans cette zone, mais aussi sur le territoire français. « C’est un sujet de préoccupation majeure car le mois de juin est souvent un moment critique où les précipitations ont un caractère orageux et intense. Sur des sols secs, cela fait des dégâts », explique Christine Berne.

Une tendance de fond qui ne risque pas de s’améliorer. « Les scientifiques du GIEC ont démontré que les périodes de canicule allaient être plus fréquentes et plus intenses, ce qui n’empêche pas d’avoir des périodes froides, mais les périodes de neige par exemple se réduisent », poursuit la spécialiste.

