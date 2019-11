Après le match en Ligue des Champions, la semaine dernière, l’attaquant Mbaye Diagne a été suspendu par le Club Bruges. Pour avoir manqué un penalty qu’il n’était pas prévu de tirer lors de sa courte défaite en Ligue des champions à Paris St Germain.Et son avenir en Belgique est entre ses mains, selon son entraîneur.

Stupidité

Et, l’international sénégalais de 23 ans s’était vu infliger une amende et était absent de l’équipe pour le match de championnat de Belgique de dimanche à Anvers. L’entraîneur Philippe Clément a déclaré qu’il déciderait toujours s’il allait jouer pour Bruges à l’avenir.

« C’était une erreur stupide. Une erreur qui a eu des conséquences sur le résultat et nous sommes tous très fâchés », a-t-il déclaré, sur sportinglife.ng, lors d’une conférence de presse.

« Ce genre d’incident suscite des émotions et il y a eu une confrontation dans le vestiaire après, mais c’était verbal et non physique. Diagne a réalisé qu’il avait fait une erreur et ne s’est pas défendu. »

Avenir de Mbaye Diagne ?

Clément a déclaré qu’une punition sévère était nécessaire et que l’avenir de Diagne au club dépendrait de sa réaction dans les semaines à venir. Il est prêté par Galatasaray.

« Nous avons eu des problèmes de discipline dans ce club dans le passé et les joueurs ont eu une deuxième chance. C’est maintenant à Diagne de montrer qu’il accepte et comprend les normes et les valeurs de notre club.

« Il peut encore avoir un avenir avec nous, bien que cela dépende de ce qu’il montrera dans les semaines à venir. »

Les faits

L’attaquant de Bruges, victime d’une faute de Thiago Silva à la 74ème minute du match, au Parc des Princes, mercredi soir, a pris le ballon de pied lui-même, à la place du tireur de penalty désigné Hans Vanaken. Mais, malheureusement, il a vu son tir arrêté par Keylor Navas du PSG. Et, cela a coûté un point précieux à son équipe, qui n’a perdu que d’un seul but.