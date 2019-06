Avoirs pétroliers du Sénégal : la vérité sur l’audition de Sonko par le FBI

Dans un entretien accordé à L’Observateur samedi dernier, Ousmane Sonko révélait avoir été auditionné par le FBI en 2017, suite à une plainte du Collectif pour le recouvrement des avoirs miniers et pétroliers du Sénégal devant le Département de la justice américaine (DOJ).

Cette audition, censée avoir lieu dans les locaux de l’ambassade des États-Unis à Dakar, n’a jamais existé, selon SourceA, qui parle d’une vraie fausse audition.

D’après le journal, la mission du Fbi avait séjourné à Dakar, dans le cadre de l’enquête sur les biens de l’ancien dictateur gambien Yaya Jammeh et les crimes commis durant son règne.

C’est ainsi que Sonko a sollicité et finalement obtenu du Fbi la possibilité de pouvoir « dénigrer » Macky Sall et son gouvernement, à propos de leur gestion de nos ressources minières et pétrolières.

La même source de signaler qu’une délégation judiciaire américaine ne peut pas venir à Dakar et entendre un citoyen sénégalais, sans qu’il y ait une saisine du gouvernement. Ce n’est pas tout. Car, il n’y a jamais eu de Commission rogatoire envoyée par un juge américain auprès d’un quelconque magistrat sénégalais.

SENEWEB