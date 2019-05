Axe AIBD – Médinatoul Salam – Touba : la Gendarmerie sort les grands moyens

Au moment où ces lignes sont écrites, la gendarmerie nationale a fini de déployer un fort dispositif sécuritaire sur l’axe Aéroport International Blaise Diagne- Médinatoul Salam- Touba à quelques heures de l’arrivée de la dépouille mortelle du guide spirituel des Thiantacônes. Les hommes en bleu sont, en effet, définitivement prêts à interrompre toute velléité de troubles au niveau des trois sites et sur l’axe dans sa globalité.

Nos sources confirment que des risques de tensions sont déclarés évidents au vu de lueurs de discorde qui existeraient entre les disciples du regretté disparu. En effet, si la famille de Cheikh Béthio Thioune semble avoir convenu d’inhumer le défunt à Touba suite aux recommandations khalifales , certains talibés voudraient mordicus que l’inhumation se fasse à Médinatoul Salam et brandissent des enregistrements vidéos dans lesquelles leur guide spirituel émettait un souhait dans ce sens. Il sera rapporté, plus tard, que la dernière volonté de celui-ci a été de finalement reposer à Touba. L’autre raison est de veiller à la sécurité des populations au vu de la grande émotion suscitée par le rappel à Dieu du chef religieux. Une émotion matérialisée sur le terrain par la forte présence de Thiantacônes au niveau de l’aéroport, à Médinatoul Salam et à Touba. Affaire à suivre.

Avec Dakaractu