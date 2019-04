Axe Dahra-Touba : Des médicaments frauduleux d’une valeur de 50 millions saisis à Khatali

Un camion de marque Mercedes immatriculé DL 9026 C, rempli de médicaments, a été saisi par la gendarmerie à hauteur du village de Khatali sur l’axe Dahra-Touba. Les médicaments frauduleux sont estimés à 50 millions 777.040 frs Cfa. Le convoyeur qui serait un grand commerçant à Touba, a été arrêté mais le chauffeur a réussi à s’éclipser dans la nature.

Les faits se sont déroulés hier jeudi 11 avril vers 13 heures lorsque la gendarmerie de Dahra a reçu une information selon laquelle un camion transportant des médicaments illicites en provenance de la Mauritanie traverserait le Djoloff par l’axe Linguère-Dahra pour arriver à destination de Touba. Subitement, un dispositif de sécurité est mis en place par le commandant Babacar Sarr et ses éléments pour appréhender le camion en question.

Pour contourner le cantonnement des limiers déployés à Khatali distant de 30 km de Touba, le chauffeur a tenté de descendre le camion de la chaussée pour emprunter la route sablonneuse. Mais ce ne sera que de courte durée puisque le poids lourd a heurté un poteau électrique de la haute-tension et s’est immobilisé.

Pour se sauver, le chauffeur, et le convoyeur qui serait un grand commerçant établi à Touba, ont pris la poudre d’escampette afin de se fondre dans la nature, laissant sur place le camion et les médicaments frauduleux dissimulés dans de grandes caisses.

Le véhicule identifié, le convoyeur s’est présenté dans la soirée à la gendarmerie de Dahra mais le chauffeur est toujours en fuite. La marchandise composée de produits aphrodisiaques (des novalgiens, du viagra et autres) et des vitamines C, est estimée 50.777.040 frs. Tous les médicaments illicites ainsi que le camion ont été saisis et acheminés à la brigade de douane de Linguère.