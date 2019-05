Axe Parcelles-Assainies – Camberène : 1 mort, 5 blessés en une semaine

La 5e Semaine mondiale de la sécurité routière est célébré depuis le 6 et ce jusqu’au 12 mai, au Sénégal. Un lancement officiel qui se fera à l’esplanade des Parcelles-Assainies. Un prétexte pour revenir sur le bilan assez macabre sur nos routes. Un mort et cinq blessés, c’est le bilan enregistré en une semaine sur la Vdn, entre les Parcelles-Assainies Unité 15 et Camberène, nous informe la Zik Fm.

Excès de vitesse, absence de panneaux de signalisation, de passerelles… telles sont, entre autres, les causes dénoncées de ces accidents fréquents. A tel point que l’on ne compte plus le nombre de morts ou de blessés sur ce tronçon. Tout dernièrement, un accident a fait cinq blessés et un homme avait été mortellement fauché par un véhicule. Les riverains dénoncent les retards notés dans l’implantation des passerelles.

«Depuis qu’on a ouvert ce tronçon, les accidents sont devenus très fréquents. Il faut construire les passerelles d’abord avant la route, parce qu’ici les chauffeurs roulent comme ils veulent, explique un riverain. En plus de l’excès de vitesse, il n’y a pas de panneaux de signalisation». A chaque semaine son lot de morts ou de blessés. Avec les vacances qui s’approchent, les parents craignent le pire pour leurs enfants qui, tous les jours, vont prendre d’assaut les plages.