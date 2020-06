“Je suis une meuf pas naturelle (…) Je m’assume totalement. Je mets des faux ongles, des faux cils, des mèches, je kiffe en fait. Je suis une meuf pas naturelle, mais tu ne peux pas m’en vouloir. Je suis comme ça“, a indiqué la chanteuse Au cours d’un entretien accordé à l’édition française du Cosmopolitan.

C’est après avoir présenté sa nouvelle coupe de cheveux (courte façon garçonne, ndlr) le week-end dernier que la chanteuse a reçu des attaques mais aussi des compliments de la part de ses fans.

Nabilla a pour sa part posté une photo d’elle en y ajoutant “magnifique” accompagné d’un cœur.

Nabilla n’a d’ailleurs manqué de prendre la défense de la chanteuse:

“Donc Aya Nakamura elle peut pas montrer une photo sans qu’il y ait une avalanche de haine”, “Aya Nakamura poste une photo et le premier réflexe de certains hommes c’est de la comparer à un footballeur parce qu’elle est grande et foncée de peau. Décolonisez vos esprits”, “Pourquoi quand Aya Nakamura elle mets une photo d’elle, il y a toujours un débat sur sa beauté???”, “Désolé mais Aya Nakamura elle est sublime elle a pas votre temps”, Le niveau d’insultes sur son physique qu’Aya Nakamura reçoit au quotidien est vraiment abjecte. Elle doit se taper et le sexisme et le racisme, quand on ne lui retire pas son humanité en la comparant à un animal. Ce degré de harcèlement en dit long”.

