En quête d’un nouveau challenge après avoir résilié son contrat avec Kayserispor, Aymen Abdennour ne s’opposera pas à un retour à Toulouse, le club qui l’a vu éclore. Invité dans l’émission #FDMToulouse sur LesViolets.Com, le défenseur tunisien, qui a été déjà contacté par Alain Casanova l’été dernier, a fait part de son envie de retrouver le TéFéCé.

« J’aime beaucoup Toulouse, j’ai beaucoup de respect pour ce club. S’il y a une proposition, il y a de grandes chances pour que je revienne en Ligue 2 au TFC. Il n’y a aucun souci », a-t-il fait savoir dans des propos relayés par Foot Mercato avant de poser une condition.

« Je mets juste une seule condition : revenir en Ligue 1 la saison suivante. Là, je signe, aucun problème. Toulouse a tous mes contacts (rires). En jouant chaque match comme une finale, en s’aidant, en s’entraînant bien, on peut faire des choses magnifiques ! Je souhaite vraiment que le TFC revienne le plus tôt possible en Ligue 1», a indiqué l’international tunisien.

Aymen Abdennour a été joueur de Toulouse de 2011 à 2013. Avec le club relégué en Ligue 2, le Tunisien a joué 82 matchs.

