Toulouse ne fera pas appel devant la justice de sa relégation et prépare la saison prochaine, en Ligue 2, a déclaré le club dans un communiqué. Reste maintenant aux dirigeants du club haut-garonnais à préparer un groupe compétitif dans l’optique d’une remontée immédiate en Ligue 1. Au poste de défenseur central, un ancien de la maison violette a d’ores et déjà proposé ses services. Invité de l’émission #FDMToulouse sur LesViolets.Com , Aymen Abdennour (30 ans) a ouvert grand la porte à un retour au TFC ! Après avoir résilié son contrat avec Kayserispor (12 matchs de Süper Lig), le défenseur central est en quête d’un nouveau défi.

Déjà contacté par Alain Casanova l’été dernier, le transfert n’avait pas abouti, rapporte LesViolets.Com. Mais samedi, le joueur a clairement affiché sa volonté de revenir à Toulouse. «J’aime beaucoup Toulouse, j’ai beaucoup de respect pour ce club. S’il y a une proposition, il y a de grandes chances pour que je revienne en Ligue 2 au TFC. Il n’y a aucun souci. Je mets juste une seule condition : revenir en Ligue 1 la saison suivante. Là, je signe, aucun problème. Toulouse a tous mes contacts (rires). En jouant chaque match comme une finale, en s’aidant, en s’entraînant bien, on peut faire des choses magnifiques ! Je souhaite vraiment que le TFC revienne le plus tôt possible en Ligue 1», a déclaré le défenseur, passé par le TFC de 2011 à 2013 (3 buts, 2 passes décisives en 82 matches).