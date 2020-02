PUBLICITÉ

Le choix payant de Sadio Mané et son agent, Bjron Bezemer! Pour faire une carrière linéaire et riche, l’international sénégalais a préféré le haut niveau à l’argent. Lorsqu’il a complètement explosé au Red Bull Salzburg, le Sénégalais avait l’opportunité d’aller gagner beaucoup d’argent en allant jouer dans les championnats exotiques. Ce qu’il n’a pas fait choisissant de prendre la direction de la Premier League pour enfin vivre ses rêves et atteindre son objectif.

« Sadio avait des offres de pays comme la Chine et la Russie mais aussi de plus grands clubs en Europe. Nous avons dit: “non, ce n’est pas le moment de gagner de l’argent ou d’être assis sur un banc dans un club de haut niveau, nous voulons faire un plan de carrière”, alors il a accepté l’offre de Southampton pour moins d’argent parce que nous pensions que c’était le bon coup à ce stade. J’ai eu quelques conversations avec le manager et directeur du football là-bas et ils nous ont donné une bonne impression. Sadio a fait confiance aux bonnes personnes et finalement, cela a payé », a déclaré l’agent de Mané dans les colonnes de Afriquesport visité par Senego.

Faire de lui le meilleur joueur de la planète

« Notre objectif pour Sadio Mané a toujours été de faire de lui le meilleur joueur de la planète. Dans cette perspective, il estime que “le plus important était de le gérer pour qu’il prenne la bonne décision. Il est facile de conclure une affaire rapidement, mais nous préférons avoir une relation à long terme avec tous nos joueurs », a-t-il conclu.