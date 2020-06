Baba Maal était ce dimanche chez feu Serigne Pape Malick Sy à Dakar. L’artiste a profité de l’occasion pour rappeler les liens très étroits qui les liaient. À l’en croire, son homonyme El Hadji Baba Ndiongue était ami de la famille Sy. Et de là sont nées leur amitié. Selon Baba Maal, Serigne Pape Malick Sy lui rendait régulièrement visite et ne manquait jamais une occasion pour l’appeler au téléphone. D’ailleurs, confie le musicien le défunt porte-parole de la famille tidjane a dirigé la prière mortuaire de son ancien manager, Mbassou Niang et, aussi, celui de son fils, Oumar Maal, décédé en Belgique.



