Arrêté, il y a deux semaines, en même temps que Guy Marius Sagna et sept autres activistes, au cours d’une marche devant les grilles du Palais, le leader des Forces démocratiques sénégalaises (Fds), Babacar Diop, s’est adressé aux compatriotes.

« Soyez assurés de notre aptitude et de notre engagement à faire face, avec dignité, à l’épreuve à laquelle nous sommes présentement soumis », a-t-il dit, dans une déclaration parvenue à Seneweb.

Et d’ajouter : « Bien plus que ma liberté, je suis prêt à faire don de ma vie lorsque la démocratie et le bien-être de mes concitoyens sont en jeu ».

Il explique d’ailleurs que sa « plus grande satisfaction », c’est de constater qu’ils ne sont pas seuls dans le combat qui leur a valu d’être « pris en otage ».

Babacar Diop appelle les Sénégalais à « participer massivement » à la marche organisée ce vendredi par les forces citoyennes et politiques regroupées dans la plateforme « Noo Lank » qui, selon lui, « doit être le point de départ pour la restauration de l’État de droit au Sénégal ».

