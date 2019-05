Babacar Gaye sur l’Affaire Adja Astou: “En ce mois beni de Ramadan j’accorde mon pardon citoyen…”

Halte aux surenchères!

“Par désinvolture et probablement en candide, Adja Astou a fauté. La Directrice de 7Tv et sa chroniqueuse ont présenté leurs plates excuses. En ce mois béni de Ramadan j’accorde mon pardon citoyen.

En d’autres temps et dans d’autres circonstances, d’autres citoyens, par leurs propos, ont porté atteinte à l’honneur et à la dignité d’autres communautés. Il s’est rien ensuivi. Certainement c’est parce que ceux qui s’étaient sentis offensés n’en ont pas fait un drame national.

Tout en condamnant de telles dérives qui pourraient saper les fondaments de notre Nation en construction, je voudrais appeler au calme et à l’apaisement.

Au moment où toute la Nation s’émeut des violences récurrentes faites aux femmes, je plaide coupable au nom des mises en cause et leur apporte mon fraternel soutien car Maimouna Ndour Faye est un exemple d’audace dans son genre et d’ambitieuse dans son secteur d’activité.”