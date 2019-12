Le limogeage de Magatte Diop de son poste de Directeur technique national par la tutelle a été annoncé par la presse avant d’être confirmé par la Fédération sénégalaise de basket (Fsb). Cette décision a été prise par l’instance dirigeante du basket, affirme son président Babacar Ndiaye, dans un entretien avec le quotidien sportif Stades.‘’C’est tout à fait normal qu’à la fin de mon premier mandat, de faire une appréciation objective de la situation. Et compte tenu de son âge et de ce qu’il a accompli, il mérite une retraite. C’est moi qui ai décidé sans contrainte de l’enlever’’, révèle Babacar Ndiaye.Selon ce dernier, la tutelle n’a jamais influé la gestion de la fédé. ‘’On fait un mauvais procès du ministère des Sports, dit-il. Depuis que je suis à la tête de la fédération, il ne s’est jamais immiscé dans le fonctionnement de l’instance.’’Si le limogeage de Magatte Diop n’a pas suscité beaucoup d’interrogations, celui de Cheikh Sarr, coach des Lionnes, a été surprenant. Babacar explique : ‘’Ses objectifs ne sont pas atteints et la fédération est libre d’en tirer les conséquences.’’

