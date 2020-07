Le ministre de l’enseignement supérieur a dévoilé, hier, la date des épreuves du baccalauréat 2020. Sur le document qui nous est parvenu, le calendrier est établi comme suit : les épreuves de philosophie (séries S et L) auront lieu le 12 août. Les autres épreuves vont débuter pour le Bac Technique à partir du lundi 31 août et pour le Bac de l’enseignement secondaire général (S et L) à partir du mercredi 2 septembre.

La particularité cette année : ’il n’y aura pas d’épreuve d’éducation physique, la note de contrôle continue du premier semestre sera comptabilisée pour les candidats officiels déclarés aptes.