23 juin 2011- 23 juin 2020, neuf ans déjà que des pans entiers de la nation sénégalaise était prête à défendre la démocratie.Aujourd’hui, il est clair que tout un chacun peut faire son propre bilan de ces neuf années qui ont suivi cette lutte acharnée qui a, d’ailleurs valu quelques morts.Ainsi, le responsable du parti Rewmi au niveau du département de Dakar, tirant à boulets rouges sur le régime et ceux qui étaient à cette période de lutte, parmi les plus remarqués, a fait un bilan négatif de toutes ces années qui ont suivi le 23 juin 2011.” Le 23 juin a marqué notre génération. Ce qui est cependant le plus déplorable est cette trahison notée depuis neuf ans.Car, ceux contre qui nous luttions, sont aujourd’hui, ceux qui sont dans ce régime et comblés de privilèges”, déplore Badara Gadiaga qui est d’ailleurs l’un des jeunes qui étaient au front avec cette mouvance du M23.Précisant sa pensée sur ce qu’il appelle “la trahison de nos aînés”, le membre du secrétariat exécutif national du parti Rewmi regrettera catégoriquement cette situation qui prévaut au niveau de l’assemblée nationale. “Quand je vois aujourd’hui, un député se lever pour affirmer publiquement qu’il est un député de Macky Sall, je suis totalement choqué car, le peuple attendait mieux d’une législature dirigée par quelqu’un qui était au front en même temps que nous, pour réclamer justice”, rappellera l’homme politique du Rewmi.

Selon toujours Mr Gadiaga, “nous avons simplement confondu les étapes de lutte car, c’est une évolution que nous avons eue à la place d’une révolution qui était l’objectif.”

Selon lui, les combats sont brouillons et parfois, dans un désordre total. ” Nous avons l’habitude de mener des combats qui n’ont pas de suite ni une évolution notoire. Quand on entame une lutte et qu’on ouvre parallèlement une autre, c’est parce que l’inexpérience est notre qualificatif…”