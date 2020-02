Le bureau du CNG a tenu sa réunion hebdomadaire ce lundi. Le président Alioune Sarr et ses collaborateurs ont sorti le sabre pour prendre des sanctions sévères à l’encontre de Niakh Diarignou et Alioune Sèye 2.

C’est officiel le CNG le lutteur Niakh Djarignou et son écurie Thiaroye Mbollo sont suspendus pendant un an par le CNG de lutte. « On a fait l’évaluation du combat, effectivement il y’a des décisions qui ont été prises », annonce Thierno Ka au journal sunulamb.

Il poursuit: « le lutteur Niakh Diarignou et l’écurie sont suspendus pour un an, c’est à dire pendant un an calendaire, soit jusqu’au 10 février 2021, aucun lutteur de cette écurie ne sera autorisé à avoir un combat ».

Selon la même source: « le reliquat de Niakh Diarignou est confisqué. Troisièmement, le gars « (il se nomme Aly) qui est à l’origine du versement de la potion mystique est interdit d’enceinte. Il ne sera plus autorisé à pénétrer dans l’enceinte.

Il avance: « le lutteur Alioune Sèye 2 même s’il a reçu un jet de quelque chose n’avait pas à chercher à régler son problème. Donc il est suspendu 6 mois ferme pour avoir essayé de régler alors qu’il y’avait les superviseurs », annonce Thierno Ka au journal sunulamb.

