Le prix du gazole, carburant le plus vendu, a atteint 1,4343 euro par litre, en baisse de 2,92 centimes par rapport à la semaine précédente, selon les données du ministère de la Transition écologique et solidaire.

Les prix des carburants routiers vendus dans les stations-service françaises ont fortement baissé la semaine dernière, dans le sillage de cours du brut malmenés par le coronavirus chinois, selon des chiffres officiels publiés lundi 3 février 2020.

La Chine est le premier importateur d’or noir depuis 2016, représentant à elle seule 15 % de la demande mondiale et près de 40 % de la croissance de cette dernière. La consommation du pays a donc un impact déterminant sur les cours. Le prix du baril de brent a déjà chuté de plus de 10 % depuis que les marchés ont pris conscience de l’ampleur de la crise sanitaire le 20 janvier. Il a terminé lundi à la clôture, à 50,11 dollars, en baisse de 2,81 %, après être tombé sous le seuil symbolique des 50 dollars en cours de séance. Soit un plongeon de plus de 20 % en moins d’un mois.

Le comité technique de l’Opep et ses partenaires est traditionnellement chargé d’analyser la conjoncture sur le marché pétrolier afin d’aider le cartel à ajuster ses quotas de production pour influer sur les prix.

La prochaine rencontre ministérielle des pays de l’Opep menés par l’Arabie Saoudite, et de leurs alliés extérieurs à l’organisation, dont la Russie, est toujours prévue pour les 5 et 6 mars. Face à l’incertitude créée par l’épidémie, la possibilité d’avancer la réunion ministérielle de ce groupe baptisé Opep+ a cependant été évoquée ces derniers jours.