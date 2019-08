Bakhao, ancien gourou d’Eumeu Sène: « Il a été mystiquement atteint, Eumeu dagneko rèy bamou dé »

L’ancien compagnon et gourou de Eumeu Séne, Bakhao, a accordé une interview exclusive au quotidien Sunu Lamb. Selon lui, le leader de Tay Shinger a été mystiquement engourdi contre Modou Lo.

« Là où il devait se rendre pour recueillir des prières, il n’y est pas allé. Il n’a plus fréquenté beaucoup de ses anciens marabouts, ceux qui priaient pour lui. Je n’étais pas avec lui le jour-J, mais j’ai senti qu’il a été mystiquement atteint. Eumeu Sène « dagneko rèy bamou dé ». On l’a mystiquement engourdi », a réveillé l’ancien bras droit d’Eumeu Sène.

Toujours d’après lui, la femme du chef de file de l’écurie Tay Shinger est la principale responsable de ses déboires. « Eumeu Séne a perdu la couronne à cause d’elle. C’est un lutteur qui gère les détails, se comporte comme sa douce moitié et n’hésite pas à partager avec elle tous les secrets. Un lutteur doit savoir parfois faire certaines choses sans y associer sa femme », déclare l’ancien gourou du roi déchu.

« Eumeu Séne a changé de comportement lorsqu’il a été roi des arènes. Quand il a détrôné Bombardier, je n’ai pas fait un mois de plus avec lui. L’origine de notre séparation, c’est lui qui peut vous le dire. S’il n’en parle pas, je ne vais rien dire. Je ne peux rien dire sur cette affaire. Tant qu’il n’en parle pas, je ne vais rien dire. On voit tout dans la vie. J’ai accompagné Eumeu Séne durant 6 ans, je connais beaucoup de choses sur lui. Mais mon éducation ne me permet pas de divulguer certaines choses. J’ai un fils qui a 25 ans, je me réserve donc de faire du déballage. Je ne suis pas un rancunier contrairement à Eumeu Séne » explique-t-il au micro de nos confrères de Sunu Lamb.

