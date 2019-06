Balla Gaye 2 : « Je veux un tournoi des VIP pour connaître le vrai champion de l’Arène »

nvité de l’émission l’Oeil du Tigre sur la TFM avec Bécaye Mbaye et Moustapha Gueye, Le Lion de Guédiawaye a réclamé qu’un Tournoi des VIP soit organisé.

« Avec le Pay-Per-View je suis convaincu que Balla Gaye pour atteindre un contrat de 500 millions de F CFA » a déclaré Balla Gaye 2.

« Je ne vise aucun adversaire en particulier, mais mon grand rêve est qu’on organise un tournoi avec 6 VIP de l’arène pour qu’on puisse connaître le vrai Champion » a demandé Balla Gaye 2 dans des propos repris par wiwsport.com. « Que le CNG se penche sur cette piste, et si ça arrive le Sénégal verra qui est Balla Gaye 2 ».

Les VIP de la Lutte sont connus de tous avec Eumeu Sène l’actuel Roi des Arènes, Modou Lô, Bombardier, Gris Bordeaux et Balla Gaye 2 lui même. On peut y rajouter Tapha Tine, Lac de Guiers 2 et la nouvelle génération montante Ama Baldé, Boy Niang 2.

Les promoteurs sont donc prévenus, pour un format qui permettrait sûrement de relancer l’engouement autour de la lutte traditionnelle sénégalaise.

wiwsport.com