Balla Gaye 2 est un lutteur qui a beaucoup d’adversaires devant lui. Son combat contre Boy Niang 2 annoncé en grande pompe et démarché même par certains promoteurs. Le Lion de Guédiawaye n’a pas de temps à perdre et pour faire face à toute éventualité, il se rend régulièrement en salle pour bander les muscles. Confiant de lui même et de sa forme physique rassurante, le fils de Double Less a exhibé ses muscles pour mettre en garde tout adversaire prêt à prendre une avance pour l’affronter. En tout cas, Balla Gaye 2 respire bien la forme de sa vie.

