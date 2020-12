Balla Gaye 2 prévient Modou Lo : « Ama Baldé est plus dangereux que moi… »

L’ancien roi des arènes Balla Gaye II a prévenu Modou Lo, l’actuel détenteur de la couronne, qui devra bientôt croiser son jeune challenger, Ama Baldé. Dans un entretien accordé à Lutte Tv, Balla Gaye a clairement averti Mod’ Lo : « Ama Baldé est plus dangereux que moi… Il est jeune, très bien entraîné, déterminé et tout Pikine est derrière lui. Tout le monde lui souhaite de remporter le titre de roi des arènes.» De quoi susciter encore plus d’engouement sur ce choc prévu au mois de mai 202, sauf changement.

En pleine séance de musculation dans une salle de sport de la place, le Lion de Guédiawaye qui déjà battu à deux reprises Modou Lo, a livré son analyse sur cette opposition inédite entre le Pikinois et Xaragne Lo. « Ama n’est pas du genre à faire des calculs lors de ses combats. Il ne te laisse pas le temps de réfléchir. Il est très bagarreur et agressif. »

Modou Lo est-il à ce jour l’adversaire le plus dangereux contre lequel Ama Baldé fera face ? Une question à laquelle, Balla Gaye répondra « N’oublions pas qu’Ama Baldé a affronté et battu Tapha Tine qui est un gros calibre, très puissant avec une grande taille et beaucoup d’envergure. » Une manière de dire que l’héritier de Falaye Baldé a les arguments pour terrasser Xaragne.

Toutefois, il fera remarquer que : « Modou Lo est un sérieux adversaire qui met de son côté tous les moyens pour arriver à ses fins. Pour le battre, il faudra de la lutte pure et beaucoup de puissance. En plus d’être prêt sur tous les plans le jour-j… » Une des affiches les plus alléchantes de la saison 2021 de lutte avec frappe.