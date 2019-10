Le Lion de Guediawaye, Balla Gaye 2 est soif de vengeance. Pour ses prochaines sorties, il veut écraser tout sur son passage pour ne laisser à ses adversaires que des miettes. Pour récupérer la couronne de Roi des arènes, Balla Gaye 2 est prêt à tout. Il a tenu ainsi a prévenir l’actuel Roi des arènes, Modou Lô.

Et, il est plus que formel. Selon Senegal7, Balla Gaye 2 a fait savoir que la couronne de Roi des arènes perdue en 2014 contre Bombardier reviendra de gré ou de force entre ses mains. Il y croit dur parce qu’il est entouré d’un staff qui maîtrise la lutte et qu’il veut ce titre pour montrer qu’il est le meilleur lutteur de l’arène sénégalaise. Modou Lô est donc prévenu, Balla Gaye 2 veut le déloger et récupérer sa couronne. Ça risque de chauffer.

Senegalè