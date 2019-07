Balla Gaye 2 réagit à la victoire de Modou Lo et lui lance un message fort (photo)

L’arène à un nouveau Roi ! Hier, Modou Lo est sorti vainqueur de son choc Royal avec Eumeu Séne, s’emparant pour la prmière fois du précieux titre de Roi des Arènes. Quelques heures après cette victoire tonitruante, Balla Gaye 2 lance un message à Modou Lo.

Sur son compte Instagram, le « Lion » de Guédiawaye fait allusion à un nouveau combat entre lui et le nouveau Roi. Déjà victorieux 2 fois sur Modou Lo, BG2 pense déjà à une troisième victoire contre le Roc des Parcelles Assainies. Le tout pour reprendre la couronne de Roi qu’il a eu à porter pendant un certain moment. « Loléen Khalate Si 3-0. Dieulate lign môme″ (Qu’est ce que vous pensez d’une victoire 3-0. Reprendre ce qui nous appartient), dit-il.

La perche est ainsi lancée à Modou Lo… et aux promoteurs.