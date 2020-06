L’arène ne parle pas le même langage sur l’éventuel combat Boy Niang 2 / Balla Gaye 2. Si certains sont d’accord sur la tenue de ce combat, d’autres manifestent une farouche opposition avec des arguments très discutables. C’est notamment le cas de certains proches de Balla Gaye 2. Ils opposent un niet catégorique à cet éventuel combat. Selon les auteurs de cette thèse, Balla Gaye ne doit pas prendre le risque de croiser un lutteur qui sort d’une défaite. En effet, Boy Niang 2 a perdu après un recours introduit par Lac 2 de Walo, la saison dernière. Mais Boy Niang 2 est dans les dispositions légitimes affronter Balla Gaye 2.

D’ailleurs certains promoteurs l’ont contacté. Ce combat est tout à fait logique plausible. Sinon, il n’aurait pas défrayé toute cette agitation ou créé ce débat sur la place publique. Seulement, certains collaborateurs de Balla Gaye ne veulent pas entendre parler de ce combat. Il faisait dans le clair-obscur. Tantôt il se disait OK, tantôt non. Par la suite, Balla Gaye 2 a changé de position pour rejoindre le camp du oui. Si la profession s’accentue sur sa tête, Balla Gaye 2 pourrait lâcher prise et peut être refuser de croiser le Thiapathioly. C’est une éventualité. Il peut rester constant dans son désir de croiser Boy Niang 2, héritier de De Gaulle.

La lutte se conjugue aussi avec l’esprit mercantile. L’argent prend des fois le dessus sur la réalité sportive. Son combat contre Boy Niang 2 ne fait pas l’unanimité au sein de l’arène et dans son encadrement.

