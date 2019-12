Sadio Mané n’est pas le ballon d’Or 2019. Le jury du prestigieux prix du magazine français France Football en a décidé ainsi au détriment de la volonté affirmée des puristes du football et de nombreux observateurs du ballon rond. Sa saison exceptionnelle réalisée en club, Liverpool, et avec l’équipe nationale du Sénégal est saluée par son coéquipier, Virgil Van Dijk, qui a terminé deuxième du classement général du Ballon D’or.

Selon le néerlandais, Sadio Mané est sur la bonne lancée et il pourrait être un candidat sérieux l’année prochaine. « Pour moi, c’est important de voir un défenseur atteindre ce classement au niveau du ballon ballon d’Or, d’être aussi proche. Et, c’est important pour nous d’avoir cette reconnaissance de la part des fans mais aussi des médias. Pour Sadio Mané j’espère qu’il le gagnera l’année prochaine. C’est un joueur fantastique. Il a été performant tout au long de la saison, semaine après semaine. Mais, vous savez ce sont les gens qui décident et moi je n’ai aucune influence sur le résultat final. Je travaille avec lui depuis quelque temps, il n’a pas besoin de ce résultat pour prouver qu’il est un des meilleurs ailiers du monde, » a affirmé au micro de nos confrères du journal stades, parcouru par wiwsport.