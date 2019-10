La première liste des nommés pour le Ballon d’Or 2019 vient d’être dévoilée. France Football a commencé à révéler les noms des 30 joueurs retenus pour conquérir le Ballon d’Or 2019. Sadio Mané fait partie des cinq premiers noms sortis en compagnie de Sergio Agüero, Frenkie de Jong, Hugo Lloris et Dusan Tadic.

Les profils des joueurs nommés

Un vainqueur de Ligue des champions et un finaliste de la Coupe d’Afrique des nations avec le Sénégal ; Une machine à buts et un champion d’Angleterre ; Une délicieuse promesse passée dans une autre dimension cet été contre 75 millions d’euros ; Un gardien champion du monde qui maintient un niveau d’excellence ; Un buteur serbe qui, lui aussi, enfile les buts aux Pays-Bas : tels sont, selon FF, les profils des cinq premiers nommés pour le Ballon d’Or France Football 2019.

04 clubs ont tant animé cette année 2019

Sadio Mané (Liverpool / Sénégal), Sergio Agüero (Manchester City / Argentine), Frenkie de Jong (FC Barcelone / Pays-Bas), Hugo Lloris (Tottenham / France) et Dusan Tadic (Ajax Amsterdam / Serbie) sont donc retenus. Une première pour De Jong et Tadic tandis que Mané s’offre une troisième nomination consécutive et que Lloris apparaît également pour la troisième fois. Dans ce club des cinq, Agüero fait office de vieux briscard : il honore en effet sa septième nomination au BO ! Liverpool, Manchester City, l’Ajax et Tottenham sont donc représentés ici : quatre clubs qui ont tant animé cette année 2019.