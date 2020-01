Mardi dernier, Sadio Mané a été désigné Ballon d’or africain lors de la cérémonie des CAF Awards 2019. Mais pour le sélectionneur algérien, Djamel Belmadi (également nommé meilleur entraîneur de l’année), Sadio Mané n’a pas été le meilleur joueur africain en 2019.

En effet, le sélectionneur algérien, Djamel Belmadi, reproche à la Confédération Africaine de Football (CAF), son irrespect envers ses compétitions, car cette dernière n’a pas récompensé Riyad Mahrez comme meilleur joueur de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN), parlant de « manque de professionnalisme » et de « négligence » vis à vis de Mahrez.

Selon Belmadi, Mahrez a été le meilleur joueur durant la dernière édition de la CAN « sans contestation ». Le sélectionneur de l’équipe nationale d’Algérie a expliqué en outre que Mahrez reste à ses yeux, le « meilleur joueur Africain de 2019 », en dépit de la décision de la CAF qui a décidé de l’ignorer en le privant du titre de meilleur joueur.

Dans le même sillage, Djamel Belmadi a expliqué que le capitaine des Verts devrait continuer à jouer sur cette lancée et se fixer un objectif principal pour la saison prochaine : décrocher le prix le plus convoité du continent. « Mahrez est un joueur qui aime les challenges. Se fixer un objectif de cette envergure après une déception comme celle de ce soir, ne fera que le motiver davantage. Il va travailler encore plus, afin de remporter le trophée et évincer Sadio Mané », a affirmé Belmadi dans des propos rapportés par le média arabophone Ennahar..